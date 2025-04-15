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سيناتور أميركي منتقدا اعتقال طالبة تركية: وزير خارجيتنا تفرغ لمطاردة الطلاب الأجانب

Sen. Chris Van Hollen D-Md. testifies before the Senate Committee on Environment and Public Works hearing on the response to the Key Bridge collapse in Baltimore on Capitol Hill in Washington, Wednesday, July 10, 2024. ( AP Photo/Jose Luis Magana)
السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن (أسوشيتد برس)
15/4/2025

أدان السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن ما سماها المزاعم الكاذبة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس رميساء أوزتورك والتي اعتُقلت في 25 مارس/آذار الماضي بسبب تضامنها مع فلسطين.

وفي منشور له على منصة إكس، الثلاثاء، عبّر هولن عن استيائه من اعتقال الطالبة التركية.

وأضاف أن روبيو لم يعد يضطلع بالكثير من مهام السياسة الخارجية هذه الأيام، لكنه بات الرجل الذي يطارد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بل حتى الحاصلين على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، فقط لأنهم استخدموا حقوقهم الدستورية.

وجاء في تصريحات ريس فان هولن أن روبيو لا يُمارس سياسة خارجية بقدر ما أصبح المسؤول عن إخفاء الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.

وقد وصف ادعاء روبيو بشأن الطالبة أوزتورك بأنه كذبة كبيرة.

ومضى قائلا "قرأنا في تقرير نُشر اليوم في صحيفة واشنطن بوست أن المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية أوضحت بشكل جلي أنه لا يوجد أي دليل على أن السيدة أوزتورك، قامت بتقويض السياسة الخارجية الأميركية أو شاركت في أنشطة معادية للسامية، ولكن هذا هو الادعاء الذي يروّج له روبيو علنًا. لذا، يتضح أن هذا مجرد كذب كبير".

Demonstrators take part in the Stand with Rumeysa Ozturk,Tufts PHD Student emergency rally, at Powder House Square Park, after Ozturk was taken into custody by federal agents, in Somerville, Massachusetts, U.S. March 26, 2025. REUTERS/Faith Ninivaggi
احتجاج سابق ضد اعتقال طالبة الدكتوراه التركية (رويترز)

في خدمة نتنياهو

وأكد هولن أن اعتقال الطلبة الأجانب هو منع لأي انتقاد لحكومة نتنياهو وهو ما يُمثل انتهاكًا للتعديل الدستوري الأول.

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وتساءل السيناتور الأميركي مخاطبا روبيو: لماذا لا تتوقف عن ملاحقة الطلاب الضعفاء؟ ولماذا لا تدلي بشهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؟

وفي سياق آخر، وصف هولن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخراج مليوني فلسطيني من قطاع غزة بأنها دنيئة.

وخاطب ترامب بالقول: إذا كنت ترغب في الحديث عن السياسة الخارجية الأميركية، وخاصة تجاه حكومة (بنيامين) نتنياهو، فلماذا لا تأتي إلى لجنة العلاقات الخارجية بدلًا من استهداف الطلاب ومحاولة إسكاتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول؟

FILE PHOTO: Rumeysa Ozturk, a Turkish doctoral student at Tufts University in Somerville, Massachusetts, poses in an undated photograph provided by her family and obtained by Reuters on March 29, 2025. Courtesy of the Ozturk family/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo
طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس رميساء أوزتورك (رويترز)

اعتقال ومحاكمة

والأحد، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الخارجية الأميركية لم تجد دليلا على مشاركة طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك في أنشطة معادية للسامية أو إدلائها بتصريحات داعمة لحركة حماس قبل توقيفها.

وكانت طالبة الدكتوراه التركية أوزتورك قد اعتقلت من قبل 6 ضباط مقنعين لوكالة الهجرة والجمارك، أثناء توجهها إلى الإفطار مع أصدقائها مساء 25 مارس/آذار الماضي.

فيما ذكر حينها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده ألغت تأشيرة أوزتورك وتعتزم ترحيلها من الولايات المتحدة.

وكان روبيو قال إن بلاده ألغت تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم مؤيدون لحماس ومجانين (ضد إسرائيل).

فيما أصدرت قاضية فدرالية أميركية في 5 أبريل/نيسان الجاري، أمرا بوقف ترحيل الطالبة التركية، وقضت باستمرار محاكمتها بولاية فيرمونت بناء على طلب تقدم به محاموها.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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