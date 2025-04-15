خامنئي يعلق على المحادثات والحرس الثوري يضع "خطوطا حمراء"

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء إنه تم اتخاذ خطوة المحادثات ونفذت مراحلها الأولى بشكل جيد، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قدرات إيران العسكرية "خط أحمر" في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي التي تعقد جولة جديدة منها السبت.

واعتبر خامنئي أن محادثات عُمان واحدة من عشرات المهمات التي تقوم بها وزارة الخارجية، وتابع قائلا "لا ننظر إلى هذه المحادثات بتفاؤل أو تشاؤم مفرطين ولا نربط قضايا البلاد بها".

كما أضاف المرشد الإيراني "ليس لدينا ثقة بالجانب المقابل لكننا نثق بقدراتنا".

من جانبه، قال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني الذي أوردت كلامه هيئة البث الإيرانية إريب "الأمن والدفاع الوطني والقوة العسكرية من الخطوط الحمر لجمهورية إيران الإسلامية لا يمكن مناقشتها في أي ظرف".

والسبت الماضي، استضافت سلطنة عمان أولى جولات المحادثات الإيرانية الأميركية بمسقط، وسط ترحيب عربي، في حين وصفها البيت الأبيض بأنها كانت إيجابية للغاية وبناءة، وستعقد جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين البلدين في 19 أبريل/نيسان الحالي.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استضافها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

إعلان

محادثات وآراء

وأعربت إدارة دونالد ترامب عن رضاها عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان، وقالت إنها "سارت وفقا للخطة الموضوعة، وحققت هدفها المتمثل في تغيير شكل المحادثات من غير المباشرة -عبر وسطاء- إلى المباشرة، حيث يتبادل المسؤولون أطراف الحديث مباشرة".

من جانبها، أفادت الخارجية الإيرانية، في بيان السبت، بأن المحادثات دامت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وشهدت تبادلا للآراء من خلال وزير الخارجية العُماني.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن رئيسي الوفدين -الإيراني والأميركي- تحدثا معا لبضع دقائق أثناء مغادرتهما المحادثات بحضور وزير الخارجية العُماني.

وكانت المحادثات التي عقدت في عُمان يوم السبت هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأميركية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021.