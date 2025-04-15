حماس تدعو العالم لأيام غضب نصرة لغزة

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نداء عاجلا للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة في أسبوع عالمي يحمل عنوان "غزة تستصرخكم".

ودعت حماس، في بيان لها، إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد "أيام غضب عالمي في وجه الاحتلال ورفضا للدعم الأميركي".

كما ثمنت حماس الدعوات الشعبية والنقابية العالمية وشجعت على الاستجابة لها بجعل الثلاثاء يوما للإضراب النقابي.

وختمت حركة حماس بيانها بأن "صرخات الأطفال وأنين الجرحى والمرضى وآهات الجوعى والمشردين تستصرخ جميع الضمائر الحية في العالم".

وفي بيان منفصل، قالت حركة حماس إنّ "حكومة الاحتلال الفاشي تواصل منع دخول المواد الأساسية الضرورية للحياة إلى قطاع غزة للأسبوع السابع على التوالي".

وأضافت حماس، في بيانها، أنّ هذا الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل معلن على أكثر من 2.2 مليون نسمة يشكل ركنا أساسيا في جريمة إبادة جماعية مخطط لها.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية وجادّة لإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي وضمان دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة.

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وجددت الحركة نداءها إلى الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف تاريخي ينهي هذا الحصار الظالم عن غزة.

وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر أمس الاثنين من أن الأزمة الإنسانية في غزة هي الأسوأ خلال 18 شهرا منذ بدء الحرب.

وأشار إلى مرور 45 يوما منذ منع دخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن.

ومن جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن شعب غزة منهك من التهجير المستمر والفظائع التي لا تنتهي وصراع البقاء اليومي.

وأكدت المفوضية أن أكثر من 400 ألف شخص قد تم تهجيرهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وأنه مع منع دخول الإمدادات فإن الجوع والمرض سيتفاقمان.

وشددت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية على وجوب عدم التسامح مع الفظائع الإسرائيلية في غزة مطلقا.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي إلى 1630 وإصابة 4302 آخرين.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.