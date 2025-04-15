العاصفة الرملية الحمراء تعصف بالعراق وتسبب مئات حالات الاختناق

ضربت عاصفة رملية قوية المناطق الجنوبية للعراق وأدت إلى انعدام الرؤية في العديد من المناطق وتعطيل حركة الملاحة الجوية في مطاري النجف والبصرة مؤقتا، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وأعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت السلطات الصحية في العراق أن العاصفة الرملية التي ضربت مناطق وسط البلاد وجنوبها تسببت في تسجيل أكثر من 1800 حالة اختناق، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أن العاصفة أدت إلى انعدام الرؤية في مناطق واسعة وعرقلت حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين.

وفي محافظة المثنى جنوبي العراق، سجلت المستشفيات "أكثر من 700 حالة اختناق"، وفقًا لتصريح مدير دائرة الصحة في المحافظة مازن العكيلي الذي أكد "استنفار الأجهزة الطبية لمواجهة الأزمة".

أما في محافظة النجف، فقد تم تسجيل دخول "أكثر من 250 مصابًا بالاختناق" إلى المستشفيات، بحسب دائرة صحة النجف.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان لها أن مدن وسط العراق وجنوبه تأثرت بموجات غبار كثيفة بسبب نشاط الرياح السطحية القادمة من شرق السعودية وجنوب غربي العراق.

إعلان

وفي السياق ذاته، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرًا بسبب موجة الغبار، مشيرة إلى أن انخفاض الرؤية الأفقية قد يصل إلى أقل من ألف متر في أنحاء البلاد.