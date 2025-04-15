الصين تعرض مكافأة للقبض على عملاء أميركيين متهمين بالتجسس

عرضت الشرطة الصينية اليوم الثلاثاء "مكافآت" في مقابل القبض على 3 "عملاء سريين" لوكالة الأمن القومي الأميركية يشتبه بضلوعهم في هجمات إلكترونية أثناء دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في فبراير/شباط.

وقالت شرطة مدينة هاربين شمال شرقي الصين إنها ستقدم مكافآت لأي شخص يدلي "بمعلومات مفيدة" أو "يساعد في القبض على المشتبه بهم".

وأضافت الشرطة أن عملاء وكالة الأمن القومي المشتبه بهم استهدفوا أيضا شركات صينية، منها شركة الاتصالات العملاقة "هواوي" التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تحقيقا كشف منذ دورة الألعاب أن الهجمات الإلكترونية التي شنتها الوكالة الأميركية استهدفت في المقام الأول أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالتسجيل وإدارة الوصول والمغادرة وتسجيل الدخول للمنافسة.

وأضافت أن هذه الأنظمة تحتوي على بيانات حساسة عن المشاركين، وأن وكالة الأمن القومي كانت تسعى بوضوح إلى سرقة المعلومات الخاصة بالرياضيين.

وقد أعلنت السلطات الصينية في مطلع أبريل/نيسان أنها سجلت أكثر من 270 ألف هجوم إلكتروني من الخارج ضد الأنظمة الإلكترونية للحدث الرياضي.

إعلان

"إجراءات خبيثة"

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "الإجراءات الخبيثة التي تقوم بها الحكومة الأميركية على الإنترنت"، وأكد أن بكين أعربت عن مخاوفها لواشنطن.

وأضاف خلال الإحاطة الصحافية اليومية "نحث الولايات المتحدة على التوقف عن شن هجمات إلكترونية ضد الصين ووضع حد لعمليات تشويه صورة الصين والهجمات التي لا أساس لها".

وتتبادل الولايات المتحدة والصين الاتهامات بالتجسس.

ووكالة الأمن القومي هي أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسية في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في التنصت والتجسس الإلكتروني.

ولم تربط الصين الأمر بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تسببت بتصعيد التوتر بين بكين وواشنطن.

وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن الحكم على الأشخاص المدانين بالتجسس في الصين بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

وقالت وكالة الأمن القومي الصينية في مارس/آذار الماضي إن مهندسا صينيا سابقا حكم عليه بالإعدام بتهمة نقل معلومات سرية إلى وكالة استخبارات أجنبية.