السيسي وولي عهد الكويت يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي وولي عهد الكويت تناولا التطورات الإقليمية، والجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجددا رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن السيسي وولي عهد الكويت شددا على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة وفقا للخطة العربية.

وأكدا أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت جيش الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما، واستأنف الحرب على غزة.

والاثنين، قالت حركة حماس إنها تدرس مقترحا تسلمته من الوسطاء (مصر وقطر) بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.