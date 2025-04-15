الدويري: الاحتلال يستخدم بصمة الصوت والعين لتعقّب مقاتلي المقاومة بغزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم في هذه المرحلة بتفعيل الذكاء الاصطناعي بصورة غير مسبوقة من أجل تعقّب مقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتحدث الدويري عن أنظمة يستخدمها جيش الاحتلال تتعلق بتسجيل وتتبع الأهداف، مشيرا إلى أنه قام في بداية الحرب بأخذ بصمة الصوت والعين لـ37 ألف شخص، وبالتالي فهو يتعقبهم ويستهدف المنطقة التي يوجدون فيها بالصواريخ.

وأضاف أن نظام الذكاء الاصطناعي مبني على نقطيتين أساسيتين، فإذا وجد أي مقاتل سُجلت له البصمة يُسمح لجندي جيش الاحتلال بأن يقتل 10 مدنيين من أجل الوصول إلى الهدف، وإذا كان قائدا في الصف الأول يُسمح للجندي بأن يقتل 100 مدني.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في وقت سابق أن استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعقّب أهداف هجماته في غزة يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين ويثير مخاوف أخلاقية وقانونية خطيرة.

وأوضح الدويري أن إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعركة في قطاع غزة مختلفة كليا في المرحلة الحالية، إذ إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير أجرى منذ مجيئه تعديلا جوهريا، مشيرا إلى أن هناك 3 فرق تعمل في غزة، 36 و162 و252، وهناك 80% قوات جوية، و10% مدفعية و10% من القوات البرية المقاتلة.

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وأشار الدويري -في تحليله للمشهد العسكري في غزة- إلى أن الخسائر التي تلحق بالفلسطينيين تقدر بـ90% بسبب القصف الجوي الإسرائيلي كما تؤكد تقارير.

كما أوضح أن طريقة تموضع قوات الاحتلال في مناطق غزة لا تعطي مقاتلي المقاومة فرصة للاحتكاك بها وقتالها.

من جهة أخرى، ربط الدويري زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة بالاعتراضات الداخلية على الحرب، والتي تجاوزت 100 ألف معترض، معظمها من داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.

وقال إن نتنياهو ورئيس الأركان يريدان أن يرسلا رسالة مفادها أن الجيش والحكومة متفقان على مقاربة معينة، مشيرا إلى أن الجيش ينفذ التوجيهات الشخصية والحزبية لرئيس الوزراء.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن نتنياهو أجرى اليوم زيارة ميدانية للجيش في شمالي قطاع غزة برفقة رئيس الدفاع يسرائيل كاتس.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان زامير زار حي الشجاعية شرق مدينة غزة وصدّق "على خطط عسكرية هجومية ودفاعية لاستمرار القتال".