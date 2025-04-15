26 غارة أميركية على محافظات يمنية خلال ساعات

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الأميركي شن خلال الساعات الماضية 26 غارة على 3 محافظات يمنية.

واستهدف القصف الأميركي مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وشنت المقاتلات الأميركية 3 غارات على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وفق بيان من جماعة الحوثي.

وأفادت مصادر موقع "26 سبتمبر"، الناطق باسم وزارة دفاع الحوثيين بأن "العدوان الأميركي شن اليوم الثلاثاء غارتين على مديرية العبدية بمحافظة مأرب (وسط) و3 غارات على منطقتي الجحف والقدير بأطراف مديرية الحزم بمحافظة الجوف (شمال)".

وجاء في وسائل إعلام تابعة للحوثي أن عدوانا أميركيا "استهدف بـ6 غارات جزيرة كمران في الحديدة".

وأضافت أن هجوما أميركيا استهدف مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وكانت المقاتلات الأميركية استهدفت مساء الاثنين جزيرة كمران في محافظة الحديدة بـ6 غارات، "إضافة إلى 15 غارة إجرامية على مديريتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب".

حصيلة الضحايا

ومنذ 25 مارس/آذار الماضي، شنت المقاتلات الأميركية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين ولا تشمل الخسائر البشرية من قوات الجماعة.

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وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف الاحتلال الإسرائيلي -منذ 18 مارس/آذار الماضي- حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.