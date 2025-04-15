الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين بغزة ويستهدف مستشفى ميدانيا

خلّف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مزيدا من الشهداء والجرحى، اليوم الثلاثاء، حيث استهدف جيش الاحتلال خياما للنازحين ومناطق سكنية في أنحاء القطاع، كما قصف بوابة المستشفى الكويتي الميداني في خان يونس.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مساء اليوم إن 15 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ ساعات الفجر.

وشيع فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوبي القطاع جثامين 4 شهداء قضوا في غارة على خيمة تؤوي نازحين غربي المدينة.

كما استشهد أحد أفراد الطواقم الطبية في المستشفى الكويتي بخان يونس وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال بوابة المستشفى الميداني.

في الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 عمليات لنسف المباني بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي المنطقة الوسطى، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي بصاروخين على شقة سكنية أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأدى القصف إلى تدمير الشقة ووقوع أضرار في نوافذ المستشفى.

غارات بشمال القطاع

واستهدفت الغارات أيضا خيمة للنازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع، مخلفة شهيدين وجرحى، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

كما استشهد فلسطيني في غارة على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

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وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

قصف المستشفيات

من جانبها، أدانت وزارة الصحة في غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الكويتي الميداني في خان يونس.

وقالت الوزارة إن الاستهداف يؤكد تعمد الاحتلال إلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية وعلاج الجرحى والمرضى.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم لوقف انتهاكات الاحتلال، وحماية المستشفيات والفرق الطبية.

51 ألف شهيد

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 51 ألف شهيد و116 ألفا و343 مصابا.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأزمة الإنسانية حاليا في غزة هي الأسوأ خلال 18 شهرا منذ بدء الحرب.

وأشار إلى مرور 45 يوما منذ منع دخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد.

واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين استشهد أكثر من 1630 فلسطينيا جراء القصف وأصيب أكثر من 4300.