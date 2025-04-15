إيقاف الدروس بتونس بعد وفاة 3 تلاميذ في انهيار سور مدرسة

دعت نقابات التعليم الإعدادي والثانوي في تونس إلى إيقاف الدروس كامل يوم الثلاثاء في كافة المعاهد الثانوية والإعداديات في البلاد احتجاجا على وفاة 3 تلاميذ في انهيار سور معهد ثانوي بمدينة المزونة في ولاية سيدي بوزيد (وسط).

وجاء ذلك في منشور للجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي (مكونة من نقابات للتعليم الثانوي والإعدادي)، نشرته على صفحتها الرسمية على منصة فيبسوك، بعد وفاة 3 تلاميذ إثر انهيار جزء من سور المعهد الثانوي بالمزونة أمس الاثنين.

وقالت الجامعة إن فاجعة جدت في معهد المزونة بولاية سيدي بوزيد تمثلت في وفاة عديد التلاميذ وإصابة آخرين بجروح نتيجة انهيار السور الخارجي للمعهد.

وحمّل البيان وزارة التربية والسلطة الحاكمة مسؤولية هذه الفاجعة نتيجة التخلي عن ترميم البنية التحتية للمدرسة العمومية وعدم ضبط خطة وطنية ترصد فيها الإمكانيات المادية اللازمة لإنقاذ المرافق العمومية التربوية.

ودعت النقابات المدرسين في الإعداديات والمعاهد في كافة الجهات في تونس إلى إيقاف الدروس اليوم الثلاثاء ترحما وحدادا على أرواح التلاميذ المتوفين في معهد المزونة، واحتجاجا على تنصل السلطة وعجزها عن إيجاد حلول حقيقية وجدية لإنقاذ المؤسسة التعليمية العمومية وفق المنشور.

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ولم يصدر عن وزارة التربية أي تعليق حول هذه الحادثة ولا عن بيان النقابة حتى مساء أمس الاثنين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال مراسل راديو موزاييك (إذاعة خاصة) في ولاية سيدي بوزيد إن 3 تلاميذ توفوا إثر انهيار جزء من سور المعهد الثانوي بالمزونة.

وأضاف أن السور انهار بعد هبوب رياح قوية مؤكّدا أنّه بُني منذ ثمانينيات القرن الماضي وتم التحذير من قبل الأهالي في أكثر من مناسبة بأنه آيل للسقوط ويهدد حياة التلاميذ والمارة على حد سواء.