أخبار|جنوب السودان

أطباء بلا حدود: الهجوم على مستشفى بجنوب السودان انتهاك للقانون الدولي

A handout photo made available on 21 February 2017 by Doctors without Borders (MSF) shows Richard, MSF Community health worker, consulting a four-year-old girl suffering from malnutrition in Dablual, South Sudan, 13 February 2017. Several United Nations agencies warned that some 100,000 people are suffering from hunger, while another million are about to face the same fate in many other territories in South Sudan, under the effect of civil war and economic collapse. Fam
أحد العاملين من منظمة أطباء بلا حدود يقدم الرعاية الصحية في جنوب السودان (الأوروبية)
15/4/2025

أدانت منظمة أطباء بلا حدود بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون على أحد مستشفياتها في جنوب السودان، مما أسفر عن تدمير المعدات الطبية وسرقة الإمدادات الأساسية المخصصة للرعاية الصحية.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم إن هذا الهجوم أجبر الطاقم الطبي على مغادرة المستشفى، وأدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية في منطقة تعاني من أوضاع إنسانية صعبة.

واعتبر البيان أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المنشآت الصحية أثناء النزاعات المسلحة، ويهدد بشكل مباشر حياة المدنيين الذين يعتمدون عليها للحصول على العلاج والرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن "الهجوم يعكس تجاهلا كاملا للحقوق الأساسية للمدنيين في الحصول على الرعاية الصحية. لا يمكن قبول أن يكون العاملون في المجال الإنساني، الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة للآخرين، هدفًا للهجمات العنيفة في وقت يعاني فيه السكان المحليون من ويلات الحرب والفقر".

A handout photo made available by the Medecins Sans Frontieres (MSF) on 19 January 2015 shows fifty six-year-old kala azar patient, Ruai Puot Malow (C) being assisted by his wife Yakuony Jock Deng (R) and a relative at MSF hospital in Lankien, South Sudan, 13 January 2015. The conflict that erupted in South Sudan little more than a year ago has left people more vulnerable to a deadly tropical kala azar disease, also known as black fever. Last year, MSF treated over 6,700 cases of kala azar in South Sudan, more than double the number of cases it treated the year before (2714 cases treated in 2013). Kala azar is a tropical, parasitic disease transmitted through bites from certain types of sand fly. EPA/KAREL PRINSLOO / MEDECINS SANS FRONTIERES / HANDOUT
مستشفى أطباء بلا حدود في لانكين جنوبي السودان (الأوروبية)

وأوضحت أطباء بلا حدود، التي تعمل في مناطق نائية في جنوب السودان، أن المستشفى الذي تعرض للهجوم كان يقدم خدمات حيوية في وقت يفتقر فيه الكثير من المناطق إلى الرعاية الصحية الأساسية.

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المستشفيات والمراكز الطبية التي تديرها المنظمة تمثل نقطة إنقاذ للعديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الطبية في مستشفيات أخرى.

كما أكدت المنظمة أنها لن تتوقف عن تقديم المساعدات الطبية، على الرغم من الهجوم، مشددة على أن الهدف من أعمالها هو إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج للأشد احتياجًا، بغض النظر عن التهديدات الأمنية.

لكن المنظمة طالبت المجتمع الدولي والمجموعة الإنسانية بالضغط على الأطراف المتحاربة لضمان احترام القوانين الدولية وحماية المنشآت الطبية.

ويُعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة من الهجمات التي طالت المنشآت الطبية بجنوب السودان في السنوات الأخيرة، في وقت تشهد فيه البلاد صراعًا مستمرًا يفاقم من الأزمة الإنسانية.

ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة في تقديم المساعدات الطبية في بيئة غير آمنة، حيث تزداد المخاطر على حياتهم وحياة المرضى.

ومع ذلك، تواصل أطباء بلا حدود تقديم الرعاية الطبية في المناطق المتضررة، رغم الصعوبات الناتجة عن الظروف الأمنية المتدهورة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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