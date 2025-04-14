38 شهيدا بالقطاع والاحتلال يوجه أوامر إخلاء جديدة في خان يونس

أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 38 شهيدا، 3 منهم سقطوا في غارة استهدفت مبنى تابعا لبلدية دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 6 أشقاء كانوا على متن سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط القطاع، وذلك أثناء تنقّلهم لمساعدة النازحين ضمن عملهم التطوعي في مؤسسة خيرية.

وزعم بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك أن العناصر الذين استهدفهم القصف في منطقة دير البلح كانوا يخططون لتنفيذ ما سماه عمليات إرهابية إضافية.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال قام في وقت متأخر من مساء أمس بنسف عدد من المباني السكنية غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بالمواصي غربي مدينة خان يونس، كما استشهد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس محمد الدرباشي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في المخيم الغربي للمدينة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 90 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأضاف أنه يواصل العملية البرية ضد أهداف جديدة جنوبي القطاع.

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إنذار بالإخلاء

وقد وجه الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارا جديدا للفلسطينيين في عدد من أحياء في جنوب مدينة خان يونس، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري، تمهيدا لقصفها.

وفي منشور على منصة إكس، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارا عاجلا و"تحذيرا خطيرا" إلى جميع سكان قطاع غزة في مناطق خان يونس.

وحدد أحياء قيزان النجار وقيزان أبو رشوان والسلام والمنارة والقرين ومعن والبطن السمين وجورت اللوت والفخاري وأحياء بلدة بني سهيلا الجنوبية، للإخلاء الفوري.

ودعا أدرعي الفلسطينيين إلى التوجه إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس، معتبرا أن "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم".

جدير بالذكر أنه في مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.