وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبد الله بدوي عن 85 عاما

أعلن في العاصمة الماليزية، اليوم الاثنين، عن وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله أحمد بدوي عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال وزير الصحة السابق خيري جمال الدين، وهو صهر رئيس الوزراء السابق، على منصة إنستغرام إن عبد الله توفي الساعة 07:10 مساء بالتوقيت المحلي (11:10 بتوقيت غرينتش) في المعهد الوطني للقلب بالعاصمة كوالالمبور، دون تحديد سبب الوفاة.

وذكر المعهد، في بيان، أن رئيس الوزراء السابق نُقل إليه أمس الأحد بعد أن عانى من صعوبات في التنفس وأُدخل على الفور إلى وحدة الرعاية الفائقة.

وأضاف المعهد "رغم كل الجهود الطبية التي بذلت، تُوفي في هدوء محاطا بأحبائه".

وولد عبد الله بدوي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1939، وتولى منصب رئيس وزراء ماليزيا الخامس في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003 حتى 3 أبريل/نيسان 2009، عندما واجه ضغوطا للاستقالة وتحمله مسؤولية النتائج المخيبة للآمال للائتلاف الحاكم في انتخابات وطنية.

وتولى بدوي رئاسة الوزراء (في عام 2003) عقب استقالة مهاتير محمد الذي قضى 22 عاما في السلطة، وكان خامس رئيس وزراء للبلاد، وعقب تنحيه عن السلطة (2009) تولى بعده نجيب عبد الرزاق رئاسة الوزراء.

وحرص بعد ذلك على الابتعاد عن الأضواء ومغادرة العمل السياسي.

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وفي عام 2022، كشف صهره، خيري جمال الدين، أن عبد الله يعاني من حالة خرف تتفاقم تدريجيا، ويواجه أيضا صعوبة في التحدث وبات لا يستطيع التعرف على عائلته.