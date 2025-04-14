نتنياهو يثني على ابنه لشتمه ماكرون: يائير صهيوني حقيقي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لابنه يائير، بعد شتمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أبدى تأييده لفكرة قيام دولة فلسطينية.

وكان يائير نتنياهو قد شتم يوم السبت الرئيس الفرنسي من خلال منشور عبر منصة إكس قال فيه "ماكرون تبًا لك"، وأضاف "أوقفوا الاستعمار الفرنسي في شرق أفريقيا".

وقال نتنياهو عبر "إكس" إنه يحب ابنه يائير لأنه "صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة". وتابع قائلا "رغم أن أسلوب رده على تغريدة الرئيس ماكرون، الذي دعا لإقامة دولة فلسطينية، لا يروق لي، فإن من حقه التعبير عن رأيه".

وأضاف نتنياهو أن ماكرون مخطئ بشدة عندما يواصل دعم فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون عقب زيارته مصر إنه يتعين التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة، وأضاف أن هذا الاعتراف قد يكون خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين يعقد في يونيو/حزيران المقبل.

​​​​​ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي مطلق، على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عززت المعارضة في فرنسا دعواتها للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

ومع استمرار الإبادة الجماعية، زاد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا وضعها الراهن "دولة مراقب غير عضو".

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وفي مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، مما رفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.