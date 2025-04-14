محكمة في بنغلاديش تصدر أمرا بالقبض على نائبة بريطانية قريبة للشيخة حسينة

أصدر قاضٍ في بنغلاديش أمرا بالقبض على النائبة بالبرلمان البريطاني والوزيرة السابقة توليب صديق، قريبة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، التي تم الإطاحة بها في أغسطس/آب العام الماضي في انتفاضة أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما.

وتحقق لجنة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد بشأن الادعاءات المتعلقة بحصول توليب صديق وأفراد من أسرتها بشكل غير قانوني على قطعة أرض بمساحة 7200 قدم مربع في العاصمة داكا.

وتردد أن هذا الادعاء منفصل عن التحقيق مع عمة صديق، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، فيما يتعلق باتفاق خاص بمحطة للطاقة النووية تم فيه ذكر اسم عضوة البرلمان التي تنتمي إلى حزب العمال.

وتواجه توليب صديق عددا من الاتهامات المتعلقة بالفساد تشمل أسرتها في بنغلاديش، ولكن حزب رابطة عوامي الذي تنتمي له عمتها حسينة قال إن الاتهامات ذات دوافع سياسية لتدمير سمعة الأسرة. وتقيم حسينة في المنفى في الهند منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.

وفي بيان صدر أمس الأحد، قال محامو توليب صديق إن عضوة البرلمان العمالية والوزيرة السابقة ليس لديها علم بصدور مذكرة الاعتقال، ووصفوا الادعاءات ضدها بأنها "ذات دوافع سياسية".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن محامي صديق قولهم إن "لجنة مكافحة الفساد وجهت مزاعم مختلفة ضد السيدة صديق من خلال وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية. الادعاءات كاذبة تماما وتم التعامل معها كتابيا من جانب محامي السيدة صديق".

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وأكد المحامون "لم ترد لجنة مكافحة الفساد على السيدة صديق ولم توجه لها أي اتهامات مباشرة أو من خلال محاميها. السيدة صديق لا تعرف شيئا عن جلسة استماع في داكا تتعلق بها وليس لديها أي علم بمذكرة اعتقال يتردد أنها صدرت بحقها".

وأضافوا "للتوضيح، لا يوجد أساس على الإطلاق لأي اتهامات توجه إليها، ولا توجد أي حقيقة على الإطلاق في أي ادعاء بأنها حصلت على قطعة أرض في داكا عن طريق وسائل غير قانونية".

استقالة سابقة

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت توليب صديق استقالتها من حكومة كير ستارمر التي كانت تشغل منصب وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية فيها.

وأكدت توليب صديق، في رسالة استقالتها، أنها تصرفت "بشفافية كاملة"، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها 5 مليارات دولار، في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.

ولاحقا، أعلنت اللجنة نفسها فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها، في قضية الاستيلاء على أراضٍ في ضواحي العاصمة داكا، ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات توليب صديق ابنة أخت الشيخة حسينة.

وأمر محققون في قضايا غسيل الأموال ببنغلاديش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق.