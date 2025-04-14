قتلى بغارات أميركية قرب صنعاء والحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة

قالت جماعة "أنصار الله" الحوثيون إن غارات أميركية استهدفت مصنعا غرب العاصمة صنعاء مما أدى لسقوط قتلى مدنيين، كما أعلنت أن قواتها تمكنت من إسقاط مسيرة أميركية في الأجواء اليمنية.

وأعلنت الجماعة مساء الأحد مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في 3 غارات أميركية استهدفت مصنع السواري للسيراميك في بني مطر، أكبر مديريات محافظة صنعاء سكانا.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا وإخماد الحرائق في المصنع الذي استهدفته الغارات الأميركية.

من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إن الحوثيين أسقطوا مسيرة أميركية من طراز "إم كيو 9" في محافظة حجة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأضاف سريع أن هذه المسيرة هي الرابعة التي تسقطها الجماعة خلال أسبوعين والـ19 منذ بدء الهجمات الأميركية على اليمن، مضيفا أن "القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله لم تتأثر رغم العدوان الأميركي الذي سيكون مصيره الفشل".

​​​​​​​ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي أدت الغارات الأميركية على اليمن إلى مقتل 119 مدنيا وإصابة 231 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات حوثية.

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وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.