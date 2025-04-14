إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة بعملية دهس قرب الخليل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة مجندة اليوم الاثنين في عملية دهس قرب الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة أن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت بتحقيق في الحادثة، دون ذكر تفاصيل إضافية عن حالة المصابة أو منفذ عملية الدهس.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شخصا أصيب بجروح طفيفة في هجوم دهس مرجح عند مفترق الظاهرية جنوب الخليل.

بدورها، قالت يديعوت أحرونوت إن المصاب في عملية الدهس بالخليل بحالة متوسطة والقوات الإسرائيلية تطارد المنفذ الذي فر باتجاه بلدة الظاهرية.