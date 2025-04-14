شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا كان يقتل المدنيين شرقي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد توثق قنص مقاتليها أحد قناصي الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأوضحت السرايا -حسب الفيديو- أن القناص الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي غزة، وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين.

وأظهرت اللقطات عملية رصد دقيقة صباحا لجنود من الفرقة الإسرائيلية 252 ويتبعون لواء غفعاتي، أعقبها تتبع جندي أثناء تنفيذه عمليات قنص للمدنيين.

ووثقت المشاهد عملية القنص وإصابة الجندي الإسرائيلي إصابة مباشرة ثم سقوطه أرضا، وسط تهليل وتكبير مقاتلي السرايا.

وقبل ساعات من بث الفيديو، أعلنت السرايا تمكن مقاتليها من قنص القناص الإسرائيلي في حي الشجاعية الذي يشهد توغلا بريا إسرائيليا.

وفي التاسع من الشهر الجاري، بثت سرايا القدس مشاهد من زراعة وتفجير مقاتليها عبوة ناسفة من نوع "ثاقب" بدبابة إسرائيلية أثناء توغلها في حي الشجاعية.

وبدأت عمليات فصائل المقاومة تتزايد في الأيام الأخيرة مثل عمليات قنص وتفجير منازل مفخخة وعبوات ناسفة مع بدء توغل قوات الاحتلال في المناطق السكنية في مختلف مناطق القطاع خاصة شماله وجنوبه.