خفر السواحل اليوناني يعثر على جثتين و39 مهاجرا في جزيرة صغيرة

عُثر اليوم الاثنين على جثتي امرأتين و39 مهاجرا في جزيرة فارماكونيسي الصغيرة ببحر إيجه، وفق ما أفاد به خفر السواحل اليوناني، الذي أكد أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح خفر السواحل أن أسباب وفاة المرأتين لم تتضح بعد، مشيرا إلى أن المهاجرين وصلوا في وقت سابق اليوم إلى الجزيرة، التي تبعد نحو 9.7 كيلومترات فقط عن السواحل التركية.

وتواصل السلطات عمليات البحث في المنطقة، تحسبا لوجود ناجين محتملين، وسط ترجيحات بأن الحادث ناجم عن غرق قارب.

ونُقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة ليروس القريبة، بحسب ما أفادت السلطات اليونانية.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنقذ خفر السواحل اليوناني منذ عام 2015 أكثر من 250 ألف شخص، في وقت كانت فيه اليونان على الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة إلى أوروبا، حيث وصل نحو مليون مهاجر إلى جزرها، وبينها فارماكونيسي، انطلاقا من تركيا. وخلال تلك الفترة، قضى الآلاف غرقا أثناء محاولات العبور.

وفي حادث مأساوي آخر هذا الشهر، لقي 7 مهاجرين على الأقل مصرعهم، بينهم صبي وفتاة وامرأتان، إثر غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس.