حرب السودان تدخل عامها الثالث بـ13 مليون مشرد و24 مليون جائع

دفعت الحرب التي اندلعت قبل عامين في السودان 13 مليون شخص للفرار من منازلهم، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في وقت تنتشر فيه المجاعة، حيث يعاني أكثر من 24 مليون شخص من الجوع الحاد.

ويشهد السودان حربا دامية بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إقليمي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبد الرؤوف غنون كوندي في داكار عقب زيارته السودان إن "النزاع أسفر عن تهجير 13 مليون شخص بينهم 8.6 ملايين من النازحين و3.8 ملايين من اللاجئين".

وأضاف "تشكل النساء والأطفال حوالي 88% من هؤلاء الذين فروا بحثا عن الأمان قبل أي شيء آخر".

جوع حاد

في السياق نفسه، دعا برنامج الأغذية العالمي إلى وضع حد فوري للأعمال العدائية والوصول الآمن للمساعدات، وقال "نقدم المساعدة المنقذة للحياة للملايين لكن حجم الأزمة في السودان يتطلب إجراءات عاجلة".

وكشف برنامج الأغذية العالمي عن أن المجاعة في السودان تنتشر وأكثر من 24 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين.

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وأصبحت السيطرة في السودان، ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، مقسّمة عمليا بين الطرفين، إذ يمسك الجيش بالخرطوم ومساحات واسعة في الشرق والشمال، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على أكبر مدينتين في إقليم دارفور (غرب) وهما الجنينة ونيالا، وأجزاء من كردفان (وسط).