ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا ليست حربي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وليست حربه، فيما بدا ردا على اتهامات من كييف انتقدت الموقف المحايد لترامب.

وأكد ترامب أن "الخطأ بشأن روسيا وأوكرانيا يتمثل في اندلاع الحرب في المقام الأول"، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس ملاكا وكان على بايدن أن ينهي الحرب في أوكرانيا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد انتقادات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لما سماه موقف "الحياد" الذي يتخذه نظيره الأميركي تجاه الهجمات الروسية على بلاده.

ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا للوقوف بنفسه على آثار تلك الهجمات الروسية؛ وآخرها الهجوم الذي وقع أمس على مدينة سومي وأودى بحياة 34 شخصا وأصاب 117 آخرين وأدانه قادة أوربيون.

ودعا زيلينسكي إلى "رد عالمي على الهجوم" الذي تعرضت له سومي وجاء بعد هجوم صاروخي مميت في 4 أبريل/نيسان الجاري على مسقط رأسه في كريفي ريه، وأسفر عن مقتل نحو 20 شخصًا بينهم 9 أطفال.

وردا على سؤاله عن الهجوم، قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية لدى عودته إلى واشنطن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إنه يسعى لوقف الحرب.

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وكان مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، قد عقد محادثات الجمعة الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق للسلام.

وجاءت المحادثات في وقت بدا فيه أن الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا توقف بسبب الخلافات حول شروط الوقف الكامل للقتال، ويهدف الاتفاق إلى وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب.