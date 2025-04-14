تاس: بشار الجعفري يطلب اللجوء إلى روسيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصدر قوله إن السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري طلب اللجوء إلى روسيا.

وذكرت رويترز إنه لم يتسن لها بعد الاتصال بالجعفري (69 عاما). ولم ترد السفارة السورية في موسكو على طلب للتعليق.

ولم تورد تاس أي تفاصيل حول الطلب الذي قدمه الجعفري الذي عين سفيرا لدى روسيا في 2022، بعد 15 عاما من توليه منصب مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية السورية استدعت الجعفري وسفير سوريا لدى السعودية إلى دمشق الأسبوع الماضي، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم للسلك الدبلوماسي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وعقب الإطاحة بالأسد في نهاية عام 2024، منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء إلى موسكو برفقة أسرته.

وكان الجعفري من أهم المبعوثين الدوليين للنظام السوري ومدافعا صريحا عنه، بما في ذلك رفضه اتهامات بتنفيذه هجمات بالأسلحة الكيميائية.

ولدى روسيا قاعدتان عسكريتان مهمتان في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وأخرى بحرية في طرطوس على الساحل.

وتسعى موسكو إلى الإبقاء على سيطرتها على القاعدتين في وقت تبني فيه علاقاتها مع القيادة الجديدة للبلاد.