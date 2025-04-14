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الحرب تحوّل مطار الخرطوم إلى مقبرة طائرات

A general view of destroy planes' wreckages on tarmac at Khartoum Airport, after the Sudanese army deepened its control over the capital Khartoum, from the Rapid Support Forces (RSF), in Khartoum, Sudan March 27, 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig
طائرات مدنية مدمرة بالكامل في المطار (رويترز)
14/4/2025

أظهر تحليل صور للأقمار الاصطناعية حجم الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت والطائرات في مطار الخرطوم الدولي، بعد مرور عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتظهر خريطة الأضرار التي أعدتها "وكالة سند" للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، بالاستناد إلى صور للأقمار الاصطناعية التقطت خلال الفترة من فبراير/شباط 2023 وحتى أبريل/نيسان 2025، حجم الدمار الواسع الذي لحق بمطار الخرطوم.

صور أقمار صناعية تكشف الدمار بمطار الخرطوم الدولي جراء عامين من الحرب في السودان وكالة (سند)
طائرات بمدرج المطار قبل وبعد الحرب (سند)

وتُبرز الصور تدمير وحرق عشرات الطائرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية والمرافق اللوجستية والمباني والمنشآت، فضلا عن أضرار حول مدرج الطائرات.

وتوثق الصور، باستخدام تقنية "الفاصل الزمني" (Time-lapse)، كيف تحوّل مطار الخرطوم إلى ساحة حرب، حيث تظهر أعمدة الدخان وآثار القصف بشكل متكرر ومتواصل على مدار الأشهر الطويلة الماضية.

Members of Sudanese army walk next to destroyed planes' wreckages on the tarmac at Khartoum Airport, after the Sudanese army deepened its control over the capital Khartoum, from the Rapid Support Forces (RSF), in Khartoum, Sudan March 27, 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig
وزير النقل السوداني: حجم الخسائر في مطار الخرطوم مهول (رويترز)

وكشف تحليل الأضرار أن الحرب أدت حتى الآن إلى تدمير نحو 50 طائرة داخل المطار، من بينها 6 طائرات دمرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، قبل فقدان قوات الدعم السريع سيطرتها على المطار، كما لحقت أضرار بنحو 70 مبنى تابعا للمطار.

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ووصف وزير النقل السوداني أبو بكر أبو القاسم، حجم الخسائر في مطار الخرطوم بـ"المهول"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن الأضرار شملت البنية التحتية للمطار، وطائرات تابعة لعدة شركات طيران، إضافة إلى مستودعات وقود.

صور أقمار صناعية تكشف الدمار بمطار الخرطوم الدولي جراء عامين من الحرب في السودان وكالة (سند)
طائرات بمدرج المطار قبل وبعد الحرب (سند)

وكان الجيش السوداني أعلن استعادة السيطرة على مطار الخرطوم، إلى جانب عدد من المقرات الأمنية والعسكرية وأحياء في شرق وجنوب العاصمة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2023، ليبسط سيطرته من جديد على العاصمة.

ويعد مطار الخرطوم الدولي الأكبر والأكثر نشاطا في السودان، إذ أُنشئ عام 1947، بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من أولى المناطق التي اندلعت فيها المواجهات في 15 أبريل/نيسان 2023.

Members of Sudanese army walk next to a destroyed plane's wreckage on the tarmac at Khartoum Airport, after the Sudanese army deepened its control over the capital Khartoum, from the Rapid Support Forces (RSF), in Khartoum, Sudan March 27, 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig TPX IMAGES OF THE DAY
جنود من الجيش السوداني أمام طائرات مدمرة في المطار (رويترز)

وتوقفت حركة الملاحة الجوية في المطار بالكامل بسبب الحرب، كما أُغلق المجال الجوي السوداني أمام الرحلات التجارية، باستثناء الطيران الإنساني وعمليات الإجلاء.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، استقبل مطار الخرطوم، لأول مرة منذ عامين، طائرة تقل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعد طرد قوات الدعم السريع واستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة.

المصدر : الجزيرة

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