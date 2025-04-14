1149 مستوطنا يقتحمون الأقصى ومجلس الأوقاف يحذر من انتهاكات غير مسبوقة

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة من تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، ووصفها بغير المسبوقة، في وقت اقتحم المسجد الأقصى اليوم الاثنين 1149 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال.

ودان المجلس في بيان له اليوم الاثنين اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة، وممارسة مجموعة من الانتهاكات والاستفزازات داخل المسجد بحماية الشرطة الإسرائيلية، في انتهاك للوضع التاريخي والديني والقانوني للمسجد الأقصى.

وأشار إلى الانتهاكات التي يمارسها المقتحمون كأداء صلوات تلمودية وانبطاحات وأداء الرقصات والغناء والتجمع عند أبواب المسجد وعرقلة دخول المصلين، والدعوات المستمرة لتقديم ما يعرف بالقربان داخل المسجد.

وقال المجلس إن تلك الانتهاكات تستفز مشاعر المسلمين حول العالم، وتؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.

كما دان المجلس تمكين شرطة الاحتلال المتطرفين المقتحمين للأقصى، وإعطاءهم الحرية الكاملة للقيام بطقوسهم المختلفة داخله، بالإضافة إلى استهدافها العاملين في دائرة الأوقاف وخطباء المسجد الأقصى، وملاحقتهم لقيامهم بمهامهم وواجباتهم الدينية والوظيفية داخل المسجد الأقصى، وإبعادهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

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وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي استدعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم بعد خروجه من المسجد يوم الجمعة الماضي، وسلمته قرار إبعاد عن الأقصى بحجة الإخلال بالنظام العام.

خطب عن الصبر والمصابرة في زمن المحنة.. استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم للتحقيق أثناء خروجه من المسجد يوم أمس بعد إلقائه خطبة الجمعة. وسلمت شرطة الاحتلال الشيخ محمد سليم قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والعودة لاحقا لإمكانية… pic.twitter.com/vwaJaEGy96 — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) April 12, 2025

وناشد مجلس الأوقاف الدول الإسلامية والعربية تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة لوقفها.

وأكد المجلس أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لغير المسلمين بالمسجد بتاتا ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، ولم يكن بؤرة لصراع ديني عبر التاريخ.

وفي السياق، أعربت محافظة القدس في بيان لها اليوم الاثنين عن "مخاوفها الشديدة إزاء التصعيد الخطير والمتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى، والذي بلغ ذروته خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية".

واعتبرت المحافظة الاقتحام الاستفزازي الذي قاده اليوم الاثنين عضو الكنيست المتطرف عميت هاليفي، برفقة الحاخام المتطرف شمشون إلباوم، اعتداء صارخا على حرمة المسجد، واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وانتهاكا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

ويواصل مئات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى إحياء لعيد الفصح العبري، في حين فُرضت إجراءات مشددة على الفلسطينيين في محيط المسجد، منها منعهم من دخوله خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وحجز هويات بعضهم.

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ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الدعوات للحشد والرباط من قبل القوى الإسلامية والوطنية الفلسطينية في مواجهة تصعيد الجماعات المتطرفة خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يمتد حتى الأحد الموافق 20 أبريل/نيسان الجاري، ودعت جمعيات استيطانية لإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله بزعم أنه مكان "الهيكل" المزعوم.