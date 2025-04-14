اقتحامات بالضفة والاحتلال يجبر مزيدا من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأصابت مواطنين في البيرة، وأجبرت مزيدا من سكان مخيم نور شمس على إخلاء مساكنهم.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة وأوقعت إصابات في أوساط المواطنين خلال عملية الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى عدة جنوب وشرق مدينة نابلس، وأفادت مصادر للجزيرة بأن جنودا من جيش الاحتلال اقتحموا بلدتي بيتا وقريوت جنوب نابلس وقرية سالم شرقها.

وشملت اقتحامات قوات الاحتلال، المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل عبر حاجز الفحص العسكري، وتمركزت في عدد من الأحياء ونفّذت عمليات دهم لعدد من المنازل.

وذكرت مصادر للجزيرة أن مستوطنين جرفوا أراضي زراعية في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

واقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين جنوبي الخليل، وتزامن اقتحام الاحتلال مع مغادرة طلبة المدارس إلى منازلهم.

اقتحام مخيم الفوار في مدينة الخليل بالتزامن مع موعد مغادرة الأطفال لمدارسهم#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/hWasnvoUVp — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 13, 2025

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة.

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وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد الإبراهيمي تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وأكدت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عددا من سكان حي جبل النصر في مخيم نور شمس بطولكرم على إخلاء منازلهم. وأفادت مصادر محلية بأن منطقة جبل النصر شهدت الأحد إطلاقا كثيفا للنيران تخللته انفجارات في محيط المنطقة.

وجاء ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ77 على التوالي وسط انتشار عسكري كثيف وضغوط متواصلة ضد السكان لإخلاء منازلهم.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الاحتلال ومستوطنوه عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتمضي إسرائيل، بدعم أميركي، في إبادتها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة نحو 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.