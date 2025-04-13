وزير الخارجية التركي: أردوغان يعتزم زيارة سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجود نية لدى الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة سوريا، مؤكدا أن العمل جار بشأن تهيئة الظروف المناسبة وتحديد موعد.

وقال فيدان -في مؤتمر صحفي بختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي– إن وجهة النظر التركية واضحة بشأن سوريا وتقوم على ضرورة تحقيق الاستقرار هناك، مشددا على أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تقوض استقرارها ويجب احترام سيادة أراضيها بشكل كامل.

وأوضح الوزير التركي أن أنقرة تدعو المجتمع الدولي إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومنع إسرائيل من ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين.

وعن لقاء محتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب، أوضح فيدان أن التحضيرات متواصلة لعقد اللقاء إما بالولايات المتحدة أو في تركيا.

وأشار فيدان إلى استضافة منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة أكثر من 6 آلاف شخص من 155 بلدا، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة و64 وزيرا.

وأول أمس الجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي عقد بين يومي الجمعة والأحد، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية، وذلك في مركز مؤتمرات بمنطقة "بيليك" التابعة لولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.