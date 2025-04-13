مسيرة حاشدة بالرباط وعواصم عالمية تتضامن مع غزة وفلسطين

رغم الأمطار الغزيرة، شارك آلاف المغاربة اليوم الأحد في مسيرة تضامنية بالعاصمة الرباط ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما شهدت عدة عواصم ومدن عبر العالم مظاهرات مشابهة.

وردد المحتجون في المسيرة -التي دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين- شعارات تطالب برفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات، والضغط على إسرائيل لوقف محاولات تهجير الفلسطينيين.

وأدان المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من "باب الأحد" التاريخي تجاه مبنى البرلمان، عمليات التهجير والقتل في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردد المشاركون، الذين قدموا من مختلف مناطق البلاد، شعارات منها، "بالروح بالدم نفدي فلسطين"، و"تحية مغربية لفلسطين الأبية"، و"المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين".

وجسد أطفال مغاربة معاناة نظرائهم الفلسطينيين وحياتهم اليومية عبر إقامة خيام ترمز لمآسي النزوح، وارتداء رضّع أردية ملطخة بالدماء للتعبير عن استهدافهم، بينما ارتدى آخرون زيا يرمز إلى المقاومة الفلسطينية.

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وشهدت مدن عربية أخرى مظاهرات مشابهة أمس السبت بينها العاصمة التونسية ومدينة كركوك في العراق، إضافة إلى مدن أخرى عبر العالم بينها العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة السويدية ستوكهولم والعاصمة الفرنسية باريس ومدينة شانلي أورفا التركية والعاصمة البنغالية داكا.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.