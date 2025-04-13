كذب ووحشية واستهتار.. حماس تفضح تدمير الاحتلال للمستشفى المعمداني

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة جريمة وحشية واستخفاف بالقيم والقوانين، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تفند الادعاءات الكاذبة للاحتلال.

وأكدت حماس، في بيان، أن تدمير طائرات الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في قطاع غزة.

ووصفت الحركة التي تقود المقاومة في غزة سلوك الاحتلال بأنه وحشي واستخفاف وقح بالرأي العام العالمي وبمنظومة القيم والقوانين وأدوات العدالة الدولية، مؤكدة أن الاحتلال يواصل الفاشية ويستهتر بكل القوانين والأعراف الإنسانية وينتهك حرمة المستشفيات.

وكذّبت حماس ادعاءات الاحتلال بأن المقاومة تستخدم المستشفى في أنشطة عسكرية ووصفت ذلك بأنه تكرار مفضوح للأكاذيب، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تفند الادعاءات الكاذبة للاحتلال وتكشف ما يرتكبه في قطاع غزة من انتهاكات.

في الوقت نفسه، حمّلت حماس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، إذ إنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن، وفق تعبيرها.

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ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين أحد مباني المستشفى فجر اليوم الأحد، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وخروج المستشفى عن الخدمة.

ويضم المبنى المستهدف أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، وأشار المراسل إلى أن عشرات الجرحى والمرضى افترشوا شوارع محيطة بالمستشفى بعد القصف.

جريمة شنيعة

وبدوره، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بادعاءات جيش الاحتلال لتبرير جريمة قصف المستشفى المعمداني ووصفها بالباطلة، مؤكدا أن المستشفى لم يكن يوما مقرا لأي نشاط عسكري كما يدعي الاحتلال.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المستشفى المعمداني هي صعود جديد نحو قمة الإجرام".

وأضافت الحركة -في بيان- أن هذا "العدوان الآثم ضمن سلسلة عدوانية ممنهجة تستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في غزة".

تنديد أممي

في هذه الأثناء، حذرت المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في غزة من خطورة الأوضاع هناك، وقالت للجزيرة إنه "لم يعد هناك وقت للكلام بشأن غزة.. نحتاج أفعالا فورا".

وقالت المتحدثة إن القانون واضح فيما يخص فرض حماية للمدنيين وللمراكز الصحية، موضحة أن المكتب الأممي يواجه صعوبات من أجل الوصول للضحايا والمرضى، ومؤكدة أن تردي الوضع وقصف المستشفيات يؤثران على عملهم، ناهيك عن الأعمال العدائية وغلق المعابر كليا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، للجزيرة، إن جيش الاحتلال أجبر المرضى والطواقم الطبية في المستشفى المعمداني -المعروف بالمستشفى الأهلي- على الإخلاء قسرا.

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وأضاف أن إخراج المستشفى عن الخدمة، وهو الوحيد الذي كان يعمل في محافظة غزة، بمنزلة "حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".

من جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت للجزيرة إن خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة يفاقم من معاناة المرضى في القطاع، خاصة أن المستشفى هو الوحيد في منطقة غزة والشمال الذي به جهاز التصوير الطبقي.

وأضاف زقوت أن الاحتلال يواصل منع دخول أي أجهزة طبية رغم مناشدات منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي.

بدوره، قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية للجزيرة إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني أدى إلى إخراجه تماما عن الخدمة، مشيرا إلى أن نحو 120 من المرضى في المستشفى لم يعد لهم مكان بعد الدمار الواسع الذي خلّفه الهجوم الإسرائيلي.

وقال مدير المستشفى المعمداني الدكتور فضل نعيم إن الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية باستهدافه المستشفى المعمداني، وأضاف "لدينا مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج المستشفى بسبب استهدافه".

وأشار نعيم إلى أن الاحتلال بعد إخراجه المستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رسالة بأنه "لا مكان آمنا" في القطاع.

ونفى اختصاصي الجراحة العامة في المستشفى المعمداني الدكتور عصام أبو عجوة وجود أي مسلح في المستشفى مثلما ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تبريرها لاستهداف المستشفى وقصفه.

وقال أبو عجوة -في مقابلة عبر الجزيرة- إنّ المستشفى المعمداني خرج عن الخدمة بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم.