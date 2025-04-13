قائد انقلاب الغابون يفوز في الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الداخلية في الغابون اليوم الأحد أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت أظهرت فوز الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي قاد انقلابا في أغسطس/آب 2023، بحصوله على 90.35% من الأصوات.

وذكرت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 70.40%، وهي نسبة أعلى بكثير من 56.65% في انتخابات أغسطس/آب 2023 التي أعلن فيها فوز الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة، لكن المعارضة نددت بالعملية ووصفتها بالتزوير، ثم وقع الانقلاب فور إعلان النتائج.

وتعزز هذه النتيجة قبضة أنغيما على السلطة بعد مرور 19 شهرا على الإطاحة بالرئيس علي بونغو، الذي استمر حكم عائلته لأكثر من نصف قرن في الدولة المنتجة للنفط والتي يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة.

وخاض أنغيما منافسة مع 6 رجال وامرأة، ولكن منافسه الرئيسي كان آلان كلود بيلي باي نزي، الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا، الذي أطيح به في انقلاب أغسطس/آب 2023.

ووفقا للنتائج الأولية المعلنة، حصل نزي (57 عاما) على 3.02% من إجمالي الأصوات.

وخلال الحملة الانتخابية، جاب أنغيما أنحاء الغابون، مرتديا قبعة بيسبول تحمل شعار "نبني معا"، ومقدما نفسه على أنه عامل تغيير يتصدى لفساد النظام القديم.

وتعهد بتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز الزراعة والصناعة والسياحة في بلد يعاني ثلث سكانه من الفقر.

وراقب المستثمرون الانتخابات للوقوف على ما إذا كانت الغابون، التي تبلغ قيمة السندات الدولية المستحقة لديها 3 مليارات دولار، ستعيد ترسيخ مكانتها الديمقراطية بإجراء انتخابات نزيهة.

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ووفقا للبنك الدولي، نما اقتصاد الغابون 2.9% عام 2024 ارتفاعا من 2.4% في 2023، مدفوعا جزئيا بمشروعات البنية التحتية وسلع أساسية مثل النفط والمنغنيز والأخشاب.

وبموجب دستور أُقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن فوز أنغيما في الانتخابات يمنحه فترة ولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.