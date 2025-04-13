تقرير طبي: ترامب في كامل لياقته رئيسا وقائدا أعلى

قال أطباء البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب البالغ 78 عاما في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وحسب تقرير طبي تم إعداده عقب فحص روتيني خضع له الجمعة، فإن ترامب، أكبر من تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، يتمتع بصحة بدنية وذهنية ممتازة وهو لائق تماما لأداء واجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة.

وقال شون باربابيلا، وهو طبيب الرئيس وضابط برتبة كابتن في البحرية الأميركية، إن "نمط الحياة النشط" الذي يتبعه ترامب، "يساهم بشكل كبير" في الحفاظ على صحة الرئيس الجمهوري، الذي سيبلغ 79 عاما في 14 يونيو/حزيران المقبل.

وأظهرت نتائج الفحص أن ترامب فقد 20 رطلا (نحو 9 كيلوغرامات) منذ آخر فحص طبي أجراه حين كان رئيسا في عام 2020، حيث كان وزنه آنذاك 244 رطلا، وأصبح الآن 224 رطلا.

مياه بيضاء وضرر بالجلد

وأوضح ملخص الفحص الطبي أن ترامب سبق أن أجريت له عملية إزالة المياه البيضاء، وهي إجراء شائع بين كبار السن يتضمن إزالة عدسة العين الغائمة واستبدال عدسة اصطناعية لتحسين الرؤية مكانها.

كما تحسنت مستويات الكوليسترول لدى ترامب بمرور الوقت، وذلك بفضل الأدوية التي يتناولها.

ومنذ بدء ولايته الثانية، يتباهى ترامب بحيويته بينما يسخر من سلفه الديمقراطي جو بايدن (82 عاما) ويصفه بأنه عاجز وغير مؤهل إدراكيا لمنصبه.

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لكنّ التقرير أفاد بوجود تشوهات قليلة بما فيها ضرر في جلد ترامب بسبب الشمس، بالإضافة إلى ندبة على أذنه اليمنى نتيجة جرح ناجم عن الطلق الناري الذي أصيب به عند محاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي.