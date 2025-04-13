نتنياهو يهاجم ماكرون بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحات له أكد فيها نية باريس الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا أن ماكرون "مخطئ بشدة" في دعمه لهذه الخطوة.

وقال نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية "في قلب وطننا"، على حد تعبيره، أمر مرفوض، لأنها "لا تطمح إلا إلى تدميرنا"، مضيفا أنه لن يعرض إسرائيل للخطر بسبب ما وصفها بـ"أوهام منفصلة عن الواقع".

وأكد نتنياهو أنه لا يمكن قبول دروس في الأخلاق تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية من قبل دول تعارض استقلال كورسيكا وكاليدونيا الجديدة، على حد قوله.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من إعلان ماكرون أن بلاده تدرس الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون، الأربعاء الماضي، إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فرانس 5" عقب زيارته لمصر والتي استمرت يومين.

وقال ماكرون "يتعين علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بفلسطين) ويمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أنه سيترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين في يونيو/حزيران المقبل.

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وأوضح الرئيس الفرنسي أنهم يهدفون إلى الانتهاء من قضية الاعتراف بفلسطين خلال المؤتمر المذكور.

وفي تصريح له عام 2024، قال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "محرما" بالنسبة لفرنسا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عززت المعارضة في فرنسا دعواتها للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.