الأمن السوري يلقي القبض على قيادي بارز بفلول الأسد في طرطوس

أفاد مصدر أمني في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش شمال غرب البلاد.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.

كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة مستمرة في "ملاحقة فلول النظام البائد أينما وجدوا"، ولن تسمح لأي جهة بتهديد الاستقرار الذي تحقق في مناطق الساحل السوري.

ويعد حامد علي برهوم من الأسماء البارزة في النظام السابق، وقد توارى عن الأنظار منذ عدة سنوات، قبل أن تظهر تقارير مؤخرا عن تحركات مشبوهة له في ريف طرطوس.