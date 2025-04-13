دوي انفجارات في تل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد صاروخا أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ محاولة لاعتراضه ويجري فحص النتائج.

من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل.

ترجمة قدس| أصوات انفجارات قوية في القدس و "تل أبيب" بعد دوي صفارات الإنذار بسبب صواريخ من اليمن pic.twitter.com/O9nMlOZLiN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 13, 2025

وفي السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تُجري عمليات تمشيط بحثًا عن مواقع سقوط محتمل للصواريخ، ودعت السكان إلى البقاء في المناطق المحمية.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل الإنذارات.

هروب جماعي للمستوطنين بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة القدس عقب القصف اليمني. pic.twitter.com/Y8HCY3lfA7 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 13, 2025

في الأثناء، ذكرت مصادر للجزيرة أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.