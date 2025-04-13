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دوي انفجارات في تل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

13/4/2025-|آخر تحديث: 13/4/202506:56 م (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد صاروخا أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ محاولة لاعتراضه ويجري فحص النتائج.

من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل.

وفي السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تُجري عمليات تمشيط بحثًا عن مواقع سقوط محتمل للصواريخ، ودعت السكان إلى البقاء في المناطق المحمية.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل الإنذارات.

في الأثناء، ذكرت مصادر للجزيرة أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

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المصدر : الجزيرة

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