دوي انفجارات في تل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس مساء اليوم الأحد، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد صاروخا أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ محاولة لاعتراضه ويجري فحص النتائج.

من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل.

ترجمة قدس| أصوات انفجارات قوية في القدس و "تل أبيب" بعد دوي صفارات الإنذار بسبب صواريخ من اليمن pic.twitter.com/O9nMlOZLiN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 13, 2025

وفي السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تُجري عمليات تمشيط بحثًا عن مواقع سقوط محتمل للصواريخ، ودعت السكان إلى البقاء في المناطق المحمية.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل الإنذارات.

هروب جماعي للمستوطنين بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة القدس عقب القصف اليمني. pic.twitter.com/Y8HCY3lfA7 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 13, 2025

في هذه الأثناء، ذكرت مصادر للجزيرة أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

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ومنذ 15 مارس/آذار الماضي وحتى الخميس الماضي، شنت المقاتلات الأميركية مئات الغارات على اليمن، مما أدى إلى مقتل 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات صادرة عن جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تتجاهل تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتمضي إسرائيل، بدعم أميركي، في إبادتها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفةً نحو 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتفرض بجانب ذلك حصارا خانقا على القطاع، حيث تمنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما "أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب حكومة غزة.