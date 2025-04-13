حماس: قصف الاحتلال مستشفى المعمداني جريمة حرب بغطاء أميركي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في القطاع.

وأضافت الحركة في بيان أن هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يعمل بغطاء وتواطؤ أميركيين في ظل تعطيل كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، إذ إنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن، وفق تعبيرها.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية.

مشاهد توثق قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بمدينة غزة وهو المستشفى الوحيد في شمال القطاع .. جريمة وراء جريمة يرتكبها الاحتلال المجرم pic.twitter.com/sUVuLsVqdi — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) April 13, 2025

تدمير متعمد

وأفاد مراسل الجزيرة بخروج المستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم الأحد، في حين افترش المرضى والجرحى الشوارع المحيطة.

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وأوضح المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني.

وقد دمرت الغارة المبنى المستهدف، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.

وأوضح المراسل أن أضرارا كبيرة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.

مستشفى المعمداني الان ، بعد استهدافه من قبل الاحتلال الاسرائيلي. المستشفى الوحيد الذي كان يعمل في مدينة غزة. pic.twitter.com/JDBrAh07oD — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 12, 2025

خطة ممنهجة

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأضاف أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

ويتزامن قصف المستشفى مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مدينة غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس، إثر غارة إسرائيلية على منزله بالمخيم الغربي للمدينة.