حريق متعمد في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

تعرض منزل حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، لحريق متعمد في وقت مبكر صباح الأحد، مما استدعى إجلاء عائلته فورا من المكان.

وقال شابيرو إن الحريق اندلع في تمام الساعة الثانية صباحا، إذ استيقظ وعائلته بواسطة شرطة الولاية، التي اكتشفت النيران في المنزل.

وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل، فلم يصب أحد بأذى، وتم إخماد الحريق بنجاح، حسب حاكم الولاية.

وأكدت الشرطة أنه رغم إخماد الحريق بنجاح، فإنه تسبب في أضرار جسيمة لجزء من المنزل.

شرطة بنسلفانيا، التي تحقق في الحادث، أعلنت أن الحريق كان متعمدا، ولكنها لم تكشف بعد عن أي دوافع محتملة.

وفي تعليق له على الحادث، شكر شابيرو فرق الإنقاذ ورجال الشرطة على استجابتهم السريعة وشجاعتهم، مشيرا إلى أن هذا النوع من التضحية هو ما يساعد في حماية المجتمع.

ويعتبر شابيرو شخصية سياسية أميركية بدأت مسيرتها في 2004 بمجلس النواب لمدة 7 سنوات، ثم تولى منصب النائب العام لولاية بنسلفانيا عام 2017، وفي عام 2023، أصبح حاكمًا للولاية.