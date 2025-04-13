جدل بالسنغال بعد توظيف ماكي صال في مؤسسة "مو إبراهيم"

في خطوة توصف بالهامة على الصعيد القارّي، أعلنت مؤسسة "مو إبراهيم" المعنية بتعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا عن انضمام الرئيس السنغالي السابق ماكي صال إلى مجلس إدارتها.

وأعلنت المؤسسة عن اعتزازها بانضمام الرئيس صال، وشخصيات أخرى جديدة مثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق موسى فكي، واللورد مارك مالوك براون الرئيس السابق لمؤسسة المجتمع المفتوح، وجوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي سابقا.

وقالت المؤسسة إنها تنتظر من الأعضاء الجدد العمل عن كثب لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارة أفريقيا والعالم، بحكم التجارب الاستثنائية التي يتمتع بها كل واحد من الأعضاء.

ومؤسسة "مو إبراهيم" منظمة أفريقية تأسست عام 2006 لتقدم صوتا أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الحالية، وتركز على القيادة والحوكمة الرشيدة، وتوفر التحليلات والبيانات المتعلقة بالقارة، وتجمع أصحاب المصلحة من أفريقيا وخارجها، لمناقشة الحلول الممكنة والمتاحة.

استياء في الوسط الأكاديمي

ويأتي اختيار المؤسسة المعنية بترسيخ الحكم الرشيد في القارة الأفريقية للرئيس السنغالي السابق في وقت يسعى فيه خصومه من حزب باستيف الحاكم إلى تجريمه، وتقديمه للعدالة بتهم تتعلق بمظاهرات 2023 التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

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وأعلن حزب التحالف من أجل الجمهورية (حزب ماكي صال) ترحيبه بالخطوة قائلا إنها تثبت مكانة زعيمه، واعتراف العالم بالجهود التي بذلها لترسيخ الديمقراطية، من خلال جهوده في منظمة إيكواس لمكافحة الانقلابات في منطقة غرب أفريقيا.

لكن الخطوة أثارت استياء عدد من المثقفين والأكاديميين في السنغال، إذ وقع أكثر من 60 أستاذا جامعيا ومثقفا على عريضة تطالب مؤسسة "مو إبراهيم" بتراجعها عن تعيين الرئيس السابق ماكي صال ضمن فريقها.

واتهمت العريضة التي وجهها أساتذة الجامعات ماكي صال بالانحراف الدكتاتوري في مأموريته الثانية والعمل على المساس بالحريات العامة.

وقبل خروجه من السلطة في عام 2024، تم تعيين صال من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثا خاصا لميثاق باريس من أجل الشعوب وكوب الأرض، لكنه استقال منه في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024 من أجل التفرغ لخوض الانتخابات التشريعية في السنغال.