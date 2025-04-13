ترامب: المحادثات الروسية الأوكرانية تسير على ما يرام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ربما تسير على ما يرام، لكن "هناك نقطة ما يتعين عليك عندها أن تتحرك أو تصمت".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس السبت "أعتقد أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ربما تسير على ما يرام، وستكتشفون ذلك قريبا جدا".

وأضاف "هناك نقطة يتعين عليك عندها إما أن تتحرك أو تصمت وسنرى ما سيحدث، ولكن أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام".

وكان مبعوث ترامب الخاص، ستيفن ويتكوف، قد عقد محادثات الجمعة الماضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق للسلام.

وجاءت المحادثات في وقت بدا فيه أن الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا توقف بسبب الخلافات حول شروط الوقف الكامل للقتال، ويهدف الاتفاق إلى وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب.

ورغم أن ترامب أظهر علامات على نفاد الصبر، وتحدث عن فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تتقاعس عن التوصل إلى اتفاق، فإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشاد أمس السبت بفهم الرئيس الأميركي لما يجري في أوكرانيا.

وقال لافروف -في كلمة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا- إن "إزالة الأسباب الجذرية لأي صراع، بما في ذلك الصراع الأوكراني، هي السبيل الوحيد لحل المشكلة وإرساء سلام دائم".

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وأضاف أن "الرئيس ترامب هو أول رئيس، والوحيد تقريبا حتى الآن على ما أعتقد، بين القادة في الغرب الذي صرح عدة مرات وبقناعة بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون خطأ فادحا. وهذا هو أحد الأسباب الجذرية التي ذكرناها كثيرا".

وقال "قدمت لزملائنا في تركيا، ولوزير الخارجية (هاكان) فيدان ما قدمناه للأميركيين وللأمم المتحدة ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائمة بالحقائق التي تسرد الهجمات التي شنتها أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على البنية التحتية للطاقة في روسيا".

وتوجه أوكرانيا اتهامات مماثلة إلى روسيا منذ الموافقة على وقف الهجمات الذي تدعمه الولايات المتحدة.