قصف إسرائيلي يخرج المستشفى المعمداني عن الخدمة والمرضى يفترشون الشوارع

أفاد مراسل الجزيرة بخروج المستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت، في حين يفترش المرضى والجرحى الشوارع المحيطة.

وأوضح المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني.

وقد دمرت الغارة المبنى المستهدف، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.

وأوضح المراسل أن أضرارا كبيرة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة".

وأضاف أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

ويتزامن قصف المستشفى مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مدينة غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق نيرانه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس، إثر غارة إسرائيلية على منزله بالمخيم الغربي للمدينة..