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بالصور والفيديو.. مستشفى المعمداني بغزة هدف للقصف الإسرائيلي

People check the destruction in the aftermath of an Israeli strike on the Al-Ahli hospital, also known as the Baptist or Ahli Arab hospital, in Gaza City on April 13, 2025. Gaza's civil defence agency said an Israeli airstrike destroyed parts of the hospital early on April 13, after Israel seized a corridor in the war-battered Palestinian territory and said it planned to expand its military offensive. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني (الفرنسية)
13/4/2025

في وقت مبكر من اليوم الأحد، قصف الطيران الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وهو أحد المنشآت الطبية القليلة التي ما زالت تعمل في القطاع، مما استدعى إجلاء مئات الجرحى والمرضى الموجودين داخله، في ظروف مأساوية.

وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين على المستشفى، وأظهرت مقاطع مصورة تشكل كرة من اللهب لحظة القصف.

جانب من الدمار في المنشأة الطبية المستهدفة (الفرنسية)

وأدى القصف إلى تدمير مبنى أقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والصيدلة والمختبر بالمستشفى، وأظهرت صور حجم الدمار في المنشأة الطبية.

وقال مراسل الجزيرة إن القصف أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة.

واستهدف صاروخان المستشفى بعد دقائق من تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه وإنذار العاملين فيه بإخلائه.

وقال عاملون في المستشفى إنهم تلقوا تهديدات إسرائيلية -عبر الهاتف- بإخلاء المركز الطبي فورا، بحسب مصادر فلسطينية.

 

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وأظهرت مقاطع مصورة أنه تم إجلاء الجرحى والمرضى على عجل من المستشفى وسط الظلام ليفترشوا الشوارع المحيطة.

وكان العديد من المصابين والمرضى يرقدون على أسرّة وموصولين بأجهزة طبية، ونقلوا بسرعة إلى الخارج.

وقالت مصادر فلسطينية إن طفلة جريحة استشهدت خلال عملية إخلاء مستشفى المعمداني.

وقال مدير مستشفى المعمداني للجزيرة إنه لا توجد إمكانات طبية لإغاثة العدد الكبير من الجرحى.

عنصران من الدفاع المدني في المنطقة المستهدفة داخل المستشفى (الفرنسية)

 

وقد نفى الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مزاعم الاحتلال عن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني.

يأتي ذلك بعد أن ادعى جيش الاحتلال أنه استهدف المنشأة لوجود مسلحين من حركة حماس داخلها.

سيارة تابعة لوسيلة إعلام تضررت من القصف (الفرنسية)
المصدر : الجزيرة

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