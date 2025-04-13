انفجارات عنيفة تهز مخيم نور شمس والاحتلال يضغط لإخراج السكان من منازلهم

شهد مخيم نور شمس في طولكرم -صباح اليوم الأحد- إطلاقا كثيفا للنيران تخللته انفجارات في محيط المنطقة، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها وجنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الـ77 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس شهدت صباح اليوم إطلاقا كثيفا للنيران، وسط انتشار عسكري كثيف وضغوط متواصلة ضد السكان لإخلاء منازلهم.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدة مواقع داخل المدينة، بينها ضاحية ذنابة، حيث اعتدت على المواطنين ونكلت بعدد منهم، كما اقتحمت عددا من أحياء مخيم طولكرم وشرعت في عمليات تفتيش واسعة داخل منازل السكان.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة حتى الآن عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وسيدتان إحداهما حامل، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

اقتحامات بجنين

وفي جنين، تستمر قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية بمدينة جنين ومخيمها لليوم الـ83 على التوالي، وسط انتشار مكثف واقتحامات متواصلة شملت عددا من مناطق المدينة، من بينها المنطقة الصناعية.

وأفادت مصادر طبية بأن العملية أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 36 فلسطينيا واعتقال المئات، ودمرت قوات الاحتلال مئات المنازل داخل مخيم جنين، مما أدى إلى نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني، في ظل تدمير كبير للبنية التحتية.

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ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.