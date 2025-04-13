الشرع يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لأبو ظبي

توجه الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد إلى دولة الإمارات، في أول زيارة رسمية له لأبو ظبي منذ توليه مهام منصبه، وذلك "لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين"، وفق ما أفادته وكالة "سانا" الرسمية.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الشيباني -الذي زار الإمارات في وقت سابق من هذا العام- معلقا على صورة له مع الشرع "نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

وهذه أول زيارة للرئيس الشرع لدولة الإمارات، بينما أجرى منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي زيارات خارجية لدول عدة، بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.

في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا pic.twitter.com/f29P2HmBMJ — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) April 13, 2025

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين الشرع والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأعلنت وزارة الخارجية السورية في السادس من أبريل/نيسان أن الشرع سيتوجه هذا الأسبوع إلى تركيا والإمارات، من دون أن تحدد موعدا للزيارة.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.