الشرع يلتقي بن زايد في أبو ظبي

قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع التقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي، اليوم الأحد، في ثاني زيارة يجريها لدولة خليجية منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وكان الشرع قد وصل إلى أبو ظبي في وقت سابق من اليوم يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني الذي سبق أن زار الإمارات في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، في وقت سابق من اليوم، إن الشرع والشيباني توجها إلى الإمارات "لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين"، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وزار الشرع السعودية في فبراير/شباط الماضي في أول رحلة خارجية منذ توليه الرئاسة في سوريا، ثم قام لاحقا بزيارة مصر والأردن وتركيا.

وتقول وكالة رويترز إن حكام سوريا الإسلاميين الجدد يحاولون طمأنة الشركاء في الخارج بشأن تشكيلهم نظاما سياسيا شاملا في البلاد، كما أن سوريا بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها لإنعاش اقتصادها بعد الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات واسعة النطاق للضغط على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.

إعلان

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة عائلة الأسد.