بالخريطة والصور.. أبرز 10 مستشفيات دمرتها إسرائيل في قطاع غزة

استهدف الاحتلال الإسرائيلي العشرات من مستشفيات قطاع غزة بالقصف أو الحرق أو التدمير أو إخراجها عن الخدمة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والرسم التفاعلي التالي يستعرض أكثر 10 مستشفيات تضررا من جرائم الاحتلال على قطاع غزة.

1/ مجمع الشفاء الطبي

يقع في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة، وقد اقتحمه جيش الاحتلال في مارس/آذار 2024 لمدة أسبوعين وبعد الانسحاب منه خلف وراءه مئات الشهداء ودمارا واسعا.

أحرقت قوات الاحتلال أقسام مستشفى الشفاء ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه، وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم انتشال أكثر من 300 جثة من أرجاء المستشفى، وظهرت على بعضها علامات التحلل.

2/ مجمع ناصر الطبي

يقع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وتعرض للقصف الإسرائيلي المباشر مرات عديدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان آخرها في 23 مارس/آذار 2025 حيث قصف الاحتلال قسم الجراحة بالمستشفى لاستهداف عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم الذي كان يتلقى العلاج فيه من جروح سابقة أصيب بها قبل أيام من اغتياله.

اجتاحت قوات الاحتلال المجمع لنحو أسبوعين إبان عملياتها العسكرية البرية في خان يونس، ودمرت كل الأجهزة الطبية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه ومحطة الأكسجين المركزية، وحولت المجمع إلى خرابة.

3/ المستشفى المعمداني

يقع في حي الزيتون بقطاع غزة، وتعرض في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لقصف عنيف أسفر عن استشهاد 500 شخص من المرضى والجرحى والمدنيين الذين لجؤوا إلى المستشفى طلبا للحماية.

عاد جيش الاحتلال بعد 18 شهرا من ذلك التاريخ وقصف مبنى الاستقبال والطوارئ بصاروخين، مما جعل المستشفى يخرج عن الخدمة بالكامل، واضطر المرضى والجرحى إلى افتراش الشوارع المحيطة.

4/ مستشفى كمال عدوان

يقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد استهدفته قوات الاحتلال أكثر من مرة، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 اقتحمه الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من حصاره وأحرق مرافقه وأجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم في البرد الشديد ثم اقتادهم إلى جهة مجهولة.

وكان يتواجد في المستشفى 350 شخصا بينهم 75 مصابا بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 شخصا من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى.

5/مستشفى الأمل

يقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد أخرجه جيش الاحتلال عن الخدمة في مارس/آذار 2024 أثناء اقتحامه المستشفى، وأجبر الطواقم الطبية على إخلائه وأغلق مداخله بسواتر ترابية قبل أن ينسحب من المدينة في وقت لاحق في أبريل/نيسان 2024.

وفي مايو/أيار 2024 أعادت جمعية الهلال الأحمر تشغيل بعض أقسامه وخاصة قسمي الطوارئ والولادة وأقسام العمليات.

6/ مستشفى الصداقة التركي

يقع في مدينة غزة، ويعد المستشفى الوحيد المتخصص في علاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وتوقف عن الخدمة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب الأضرار البالغة في المبنى وتعطل الأنظمة الكهروميكانيكية إثر استهدافه بالغارات الجوية الإسرائيلية.

كان المستشفى يضم قبل توقفه عن الخدمة 80 مريضا يتلقون العلاج من السرطان.

7/ المستشفى الإندونيسي

يقع في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة وقد استهدفه الاحتلال أكثر من مرة ودمر جهاز التصوير الطبقي ومحطتي الأكسجين والكهرباء الخاصتين بالمستشفى.

وفي ديسمبر/كانون الثاني 2024 أجبرت قوات الاحتلال الجرحى والمرضى والأطقم الطبية والنازحين على إخلاء المستشفى قبيل اقتحامه. وفي يناير/كانون الثاني 2025 خرج المستشفى عن الخدمة.

8/ مستشفى الرنتيسي للأطفال

يقع في مدينة غزة ويقدم خدمات غسيل الكلى للأطفال دون 14 عاما في شمال القطاع.

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وقبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان قسم غسيل الكلى يضم 14 آلة لغسيل الكلى، ويخدم 45 طفلا، لكن مع تدمير الاحتلال لهذا القسم توقفت الخدمة فيه مما أسفر عن وفاة العديد من الأطفال.

في مارس/آذار 2025 تمكنت وزارة الصحة في القطاع من إعادة افتتاح قسم غسيل الكلى مجددا، وأصبح يستقبل 12 طفلا فقط.

9/ مستشفى العودة

يقع في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد حاصرته قوات الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2025 وأحرقت العديد من المنازل المجاورة له ومنعت وصول الأدوية والوقود، وكانت قبل ذلك قد أنذرت الطواقم الطبية والمرضى بإخلائه وهددت بقصفه.

10/ مستشفى الكويت التخصصي

يقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقد خرج عن الخدمة في مايو/أيار 2024 جراء تكرار استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم نقل الطواقم الطبية العاملة فيه إلى المستشفى الميداني في منطقة المواصي.

مستشفيات أخرى دمرها الاحتلال

إضافة إلى تلك المستشفيات المذكورة آنفا استهدف الاحتلال معظم مستشفيات القطاع وأخرج غالبيتها عن الخدمة أو تسبب بأضرار بالغة لها، وهي:

مستشفى أبو يوسف النجار، مستشفى بيت حانون، مستشفى القدس، مستشفى عبسان (الجزائري)، مستشفى الحياة، مستشفى الحلو، مستشفى الطب النفسي، مستشفى النصر للأطفال، مستشفى الدرة، مستشفى العيون، مستشفى الكرامة، مستشفى أصدقاء المريض، مستشفى الخدمة العامة، مستشفى دار السلام، مستشفى يافا، مستشفى سان جون، مستشفى الصحابة، مستشفى العيون التخصصي، مستشفى حمد، مستشفى حيفا، مستشفى الوفاء، مستشفى مهدي للولادة، المستشفى الميداني الأردني، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى مسلم التخصصي، المستشفى الإماراتي.