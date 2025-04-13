الآلاف يتظاهرون في عدد من الدول تنديدا بجرائم إسرائيل في غزة

شهدت مدن عديدة في العالم أمس السبت مظاهرات تطالب بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

فقد خرجت في بريطانيا مظاهرات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وطالب المتظاهرون في لندن بمساندة الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه، كما هتفوا ضد ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، انطلقت مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الحصار لسكان القطاع.

وردد المحتجون هتافات داعمة لفلسطين وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية لسكان غزة، كما طالبوا بممارسة ضغوط أكثر على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بالتهدئة ووقف إطلاق النار وفتح المعابر لإيصال مساعدات عاجلة لسكان القطاع.

في السياق ذاته، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، احتجاجًا على الجرائم والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وبدعوة من العديد من منظمات المجتمع المدني، تجمع المتظاهرون في منطقة "أودينبلان" وسط ستوكهولم، مطالبين بوقف فوري للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين؛ من النساء وكبار السن والأطفال في غزة.

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ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "فلسطين حرة، غزة حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل"، مرددين شعارات من قبيل "الأطفال يُقتلون في غزة" و"الحرية لفلسطين"، وتوجه المتظاهرون حتى مبنى البرلمان السويدي حاملين الأعلام الفلسطينية.

واتهم المتظاهرون الإدارة الأميركية بأنها شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وشهدت العاصمة التونسية وقفة احتجاجية تضامنا مع سكان قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

وطالب المشاركون في الفعالية بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ أكثر من عام ونصف، داعين إلى رفع الحصار المفروض على غزة وإدخال المساعدات لسكان القطاع.

وقف الإبادة

وفي العراق، شهدت مدينة كركوك فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعما لغزة، إذ دانت كلمات المشاركين ولافتات الجمهور 18 شهرا من الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

وطالب المتظاهرون بوقف المذابح الإسرائيلية وممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وشهدت مدينة شانلي أورفا التركية مظاهرة ضد استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، طالب فيها المتظاهرون العالم الإسلامي وأحرار العالم بالتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وإنهاء الحرب وإيصال المساعدات العاجلة لسكان القطاع.

وفي العاصمة البنغالية داكا، احتشد الآلاف تضامنا مع غزة، في أكبر تجمع تشهده البلاد دعما لفلسطين والقضية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتستنكر الدعم الأميركي والغربي لآلة الحرب الإسرائيلية.

وشارك في المظاهرات ممثلون عن منظمات دينية وأحزاب قومية وإسلامية عدة.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات العاصمة الفرنسية باريس، حيث ندد المتظاهرون باستئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

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ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب على غزة والإنهاء الفوري للحصار المفروض على القطاع.

كما طالب المتظاهرون بمقاطعة إسرائيل ومحاسبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.