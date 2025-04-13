إعلام حوثي: غارات أميركية على صعدة والبيضاء

نقلت وسائل تابعة لجماعة الحوثي أن مقاتلات أميركية شنت مساء السبت غارات على مواقع في محافظتي صعدة (شمال) والبيضاء (وسط) اليمنيتين.

ووفق إعلام جماعة الحوثي، فإن عدوانا أميركيا استهدف المعهد المهني بالصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأن عدوانا أميركيا استهدف بـ3 غارات منطقة السهلين بمديرية آل سالم في صعدة.

وفي وقت سابق نقلت قناة المسيرة أن قصفا جويا أميركيا على مديرية برع في الحديدة غربي اليمن استهدف شبكة اتصالات.

وكانت الطائرات الأميركية شنت فجر الجمعة سلسلة غارات جوية على مناطق سكنية وزراعية في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن 5 غارات استهدفت مديرية بني حشيش شرقي صنعاء، وألحقت أضرارا مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

صواريخ مجنحة

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" شمال البحر الأحمر باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اليمنية استهدفت خلال الساعات الماضية حاملة الطائرات الأميركية ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

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وأوضح سريع أن الهجوم جاء ردا على العدوان الأميركي على اليمن، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها "في البر والبحر"، وأن الضربات الأميركية المتكررة لم تؤثر على قدراتهم القتالية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي تشن المقاتلات الأميركية غارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل 116 مدنيا وإصابة 224 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات الحوثي.

وتواصل جماعة الحوثي منذ أشهر استهداف سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في محاولة لفرض "حظر بحري"، ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبيرا عن دعمها للفلسطينيين.