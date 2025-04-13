أكثر من 1574 شهيدا في غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة -اليوم الأحد- بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 1574 شهيدًا.

وقالت الوزارة في بيان إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ استئناف الإبادة الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي، إلى أكثر من 1574 شهيدا، كذلك إصابة أكثر من 4 آلاف و115 بينهم مئات الأطفال والنساء.

كما ارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 50 ألفا و944 شهيدا و116 ألفا و156 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفجر اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة خروج مستشفى المعمداني، الواقع على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن قصفته طائرات حربية إسرائيلية بشكل مباشر.

ويُقدّم المستشفى خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني بمحافظتي غزة وشمال غزة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، جراء استهداف إسرائيل المستشفيات والمراكز الصحية.

وتمضي إسرائيل، بدعم أميركي، في إبادتها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفةً نحو 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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وتشهد غزة هذا العدوان العسكري المتواصل من قبل الاحتلال، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي، مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية.