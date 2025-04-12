نشوب حريق إثر سقوط مسيّرة مجهولة المصدر جنوب عمّان

قال الجيش الأردني في بيان إن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت في منطقة ماعين جنوب العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف الجيش في بيانه أن شظايا الطائرة أدت إلى نشوب حريق في منطقة حرجية ولم تُحدِث أي أضرار بالأرواح.

وأهاب الجيش بالمواطنين عدم الاقتراب من الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه ليتم التعامل معه.

ويأتي الإعلان الأردني بالتزامن مع آخر للجيش الإسرائيلي، قال فيه الأخير إنه اعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من جهة الشرق نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف في بيان أن سلاح الجو التابع له اعترض (مساء الجمعة) مسيرة كانت في طريقها من جهة الشرق نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

وفي حين لم يحدد الجيش مصدر إطلاق المسيرة، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إنها أطلقت من اليمن، واعترضت فوق البحر الميت، قبل عبورها الحدود الإسرائيلية.