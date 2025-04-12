مقتل جندي هندي و3 مسلحين بمعارك في كشمير

أفاد الجيش الهندي اليوم السبت بمقتل 3 مسلحين وجندي في اشتباكات قرب الحدود غير الرسمية بين باكستان والجزء من كشمير الخاضع لإدارة الهند.

وكشمير ذات الغالبية المسلمة مقسمة بين الخصمين النوويين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، ويطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها.

وقد أعلن الجيش أن جنوده قتلوا 3 مسلحين في اشتباك بدأ الأربعاء الماضي في غابة نائية في كيشتوار جنوب هذا الإقليم المتنازع عليه.

وقال العميد في الجيش الهندي جيه بي إس راثي إنه "تم تحييد 3 إرهابيين" في إشارة للمعارضة المسلحة للحكم الهندي في كشمير.

وكتبت فرقة "وايت نايت" بالجيش على منصة "إكس" أنه عُثر على أسلحة و"مؤن حربية" في هذا الموقع.

وفي حادث منفصل قُتل جندي في ساعة متأخرة أمس بمنطقة قرب ما يسمى خط المراقبة وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان.

وقالت فرقة وايت نايت على إكس إن قواتها "أحبطت محاولة تسلل" هناك.

وتنشر الهند نحو نصف مليون جندي بشكل دائم بالمنطقة. وفي المقابل تشن جماعات مسلحة هجمات منذ عقود مطالبة باستقلال كشمير أو ضمها لباكستان.