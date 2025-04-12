100 ألف في بنغلاديش ينددون بإبادة غزة ومظاهرات بباريس ولندن

شهدت عدة مدن في العالم مظاهرات داعمة لغزة حيث تظاهر قرابة 100 ألف شخص في عاصمة بنغلاديش، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، منذ نحو عام ونصف العام.

وتجمع المحتجون اليوم السبت، في حديقة سهروردي والمناطق المحيطة بها، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات "فلسطين حرة".

وسلّط المتظاهرون الضوء على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال وشباب وكبار سن، من خلال حمل توابيت رمزية تمثل الضحايا الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية.

واتهم المتظاهرون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم إسرائيل.

كما خرجت مظاهرة في العاصمة الماليزية كوالامبور ضد استمرار العدوان على قطاع غزة.

مئات الآلاف يخرجون إلى شوارع بنغلاديش؛ إسناداً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال. pic.twitter.com/qPko1YF5T5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 12, 2025

مظاهرات في باريس ولندن

كما خرجت مظاهرة في شوارع باريس ندد المشاركون فيها بما أكدوا أنه خرق إسرائيل لاتفاق الهدنة واستئنافها الحرب على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية إلى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.

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وطالبوا أيضا بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال وبمقاطعة إسرائيل احتجاجا على الجرائم المرتكبة في القطاع.

وشهدت مدن بريطانية مظاهرات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري.

وطالب المتظاهرون في لندن بمساندة الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه، كما هتفوا ضد ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.